РИАМО - 21 июл. Прощание с народным художником Виктором Чижиковым пройдет в столице 23 июля, сообщается на официальном сайте Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Чижиков, создавший легендарный образ Олимпийского мишки для Олимпиады-80, скончался 20 июля на 85-м году жизни.

«Прощание состоится в 10:00 по адресу: 2-ой Боткинский проезд дом 5, корпус 33. Заезд со стороны улицы Поликарпова, дом 23 б (напротив КБ «Сухого»). Отпевание пройдет в Церкви Иоанна Предтечи на Востряковском кладбище в 12:00», — говорится в сообщении.

Чижиков с 1955 года работал в журнале «Крокодил», с 1956 года — в журнале «Веселые картинки», с 1958 года — в журнале «Мурзилка», с 1959 года — в журнале «Вокруг света».

Кроме того, художник работал в «Вечерней Москве», «Пионерской правде», «Юном натуралисте», «Молодой гвардии», «Огоньке», «Пионере», «Неделе» и других периодических изданиях.

Также он был иллюстратором книг в издательствах «Малыш», «Детская литература», «Художественная литература» и других. Работы художника находятся в собрании Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина.