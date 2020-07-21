РИАМО - 21 июл. Огромная надпись «Лето в Подмосковье» появилась на поле в городском округе Ступино недалеко от аэропорта Домодедово, сообщается на сайте телеканала «360».

«Надпись занимает площадь в 16,82 гектара, что составляет 16 футбольных полей», — отмечается в сообщении.

Таким образом в Подмосковье решили напомнить о возможности полноценного отдыха на территории региона, пока закрыто международное авиасообщение. Надпись очень хорошо видно пассажирам пролетающих мимо самолетов.

Два геодезиста и два трактора начали создавать фразу на поле 10 июля. Всю скошенную траву отдали на корм скоту.

В Московской области доступны пляжи, красивая природа и вкусная еда — яркие впечатления можно найти всего в нескольких часах езды от столицы.

К примеру, в Дубне можно позагорать на берегу Волги или на Иваньковском водохранилище. Изучить живописные окрестности или полюбоваться старинными усадьбами можно в природном заказнике «Долина реки Сторожи» в Звенигороде. А в Рузском округе все желающие могут прокатиться на лошадях, порыбачить и пообщаться с дружелюбными хаски в «Рузской Аляске».

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