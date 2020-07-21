РИАМО (МЫТИЩИ) - 21 июл. В городском округе Мытищи проверили частные земли, расположенные вблизи деревень, на предмет произрастания борщевика, сообщается в Instagram-аккаунте контрольного управления администрации горокруга.

«Состоялся объезд частных земель с проверкой на предмет произрастания борщевика Сосновского. Нарушители были выявлены вблизи деревень Юдино, Крюково, Никульское, Погорелки, Капустино, Сухарево и направлены в административную комиссию округа для составления протоколов и привлечения к административной ответственности нарушителей в рамках действующего законодательства», - говорится в сообщении.

Собственники и арендаторы земельных участков в Московской области обязаны истреблять борщевик. С 2018 года муниципальные земельные инспекторы имеют право привлекать к административной ответственности тех, кто не принимает меры борьбы с борщевиком.