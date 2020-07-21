РИАМО (МЫТИЩИ) - 21 июл. В поселке Поведники городского округа Мытищи отловили более 20 безнадзорных котов и кошек, сообщается в Instagram-аккаунте контрольного управления администрации горокруга.

«В поселке Поведники проведен очередной отлов животных без владельцев. В этот раз проводился отлов кошек и котов, которых насчитывалось более 20 особей, обитающих около дома №5. Благодарим жителей за обращение, а также за содействие в отлове животных! Некоторым из отловленных кошек необходима помощь ветеринарного врача», - говорится в сообщении.

В городском округе Мытищи проводится отлов не только собак, но и кошек. О местах обитания животных без владельцев следует сообщать по телефонам: +7(495)586-73-62 или 112.