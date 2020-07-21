РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 21 июл. Котельные и тепловые сети, ранее эксплуатирующиеся ООО «Щелковские коммунальные системы» и ООО «Теплоцентраль», возвратили в муниципальную собственность, говорится в официальной группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

«Эксплуатирующей организацией теперь является филиал МУП «Межрайонный Щелковский Водоканал» - «Теплоресурс», - говорится в сообщении.

В муниципальную собственность были переданы котельные №1, №2 в микрорайоне Щелково-7, а также по улицам: Сиреневая, Краснознаменская, Московская, Сосновая, Школьная, Металлоконструкций, Мальцево, Садовая, Заречная, Иванова, котельная на Фряновском шоссе.

Кроме того, передали котельные в поселках Загорянский, Монино, Литвиново, Юность, Свердловский, а также в селах Трубино и Петровское, в деревнях: Долгое Ледово, Богослово, Огуднево, Серково, Райки и Сукманиха. В муниципальную собственность отошла котельная, обслуживающая лагерь «Юнармеец».

Юридическим лицам и собственникам нежилых помещений для перезаключения договора необходимо обращаться в центр обслуживания клиентов по адресу: улица Свирская, дом 1А, или по телефону 8(496)562-82-45 (внутренний - 110).

Физические лица могут получить информацию по телефону 8(496)566-58-52 (внутренний - 113). В случае возникновения вопросов, связанных с теплоснабжением, необходимо обращаться в аварийно-диспетчерскую службу водоканала по телефону 8 (496) 562-11-72.