РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 июл. За минувшие сутки в подмосковных Люберцах выявили 11 новых случаев коронавируса, за весь период пандемии в округе зарегистрировали 2 091 случай заболевания, сообщает областной оперштаб по борьбе с Covid-19.
В Подмосковье за сутки выявлен 149 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
«В Люберцах выявили за сутки 11 случаев коронавируса. Всего в округе выявлен 2 091 случай Covid-19», - говорится в сообщении.
В Дзержинском выявили два новых случая Covid-19, теперь там 570 заболевших. В Котельниках за сутки выявили три новых случая инфицирования, всего в округе 330 пациентов с коронавирусом.
Всего на данный момент в Московской области выявлено 62 045 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 1 067 человек. Выздоровели и выписались 43 919 человек.
В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса: 8(800)550-50-30 и сайт covid.mz.mosreg.ru.
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Текстовая трансляция
21 ИЮЛЯ
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье
- За последние сутки в России зафиксировали 5 842 заболевших коронавирусной инфекцией. В Московской области выявили 149 случев заражения. В Москве - 602 случаев.
- В Минобороны сообщили о готовности первой отечественной вакцины от Covid‑19. Добровольцы, на которых она проверялась, получили иммунитет от коронавируса и уже выписаны домой.
- В Москве за прошедшие сутки умерли 17 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии жертвами Covid-19 стали 4331 человек.
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