РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 21 июл. В Домодедове за сутки не выявили новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, всего в округе с начала эпидемии зафиксировано 1 888 случаев инфицирования, сообщает оперштаб по ситуации с коронавирусом в Московской области.

В Подмосковье за сутки выявили еще 149 новых случая заболевания.

«Всего на данный момент в Московской области выявлено 62 045 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 1 067 человек. Выздоровели и выписались 43 919 человек. Выявленные случаи по городским округам: Домодедово - 1 888 (+0)», - говорится в сообщении.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса: 8(800)550-50-30 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

Статистика по городским округам составляется на основе данных по проведенным в Московской области тестам на коронавирус, предоставляемых Роспотребнадзором.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

21 ИЮЛЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За последние сутки в России зафиксировали 5 842 заболевших коронавирусной инфекцией. В Московской области выявили 149 случев заражения. В Москве - 602 случаев.

- В Минобороны сообщили о готовности первой отечественной вакцины от Covid‑19. Добровольцы, на которых она проверялась, получили иммунитет от коронавируса и уже выписаны домой.

- В Москве за прошедшие сутки умерли 17 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии жертвами Covid-19 стали 4331 человек.