РИАМО - 21 июл. Количество новых случаев коронавируса в Москве сократилось на 44,3% с момента открытия общественных пространств 23 июня, а с момента очередного этапа снятия временных ограничений 13 июля — на 10,4%, говорится в сообщении оперштаба по ситуации с коронавирусом в столице.

В городе за сутки выявили 602 случая заражения коронавирусной инфекцией.

«Среди новых выявленных случаев: 50,3% человек в возрасте от 18 до 45 лет, 24,3% — от 46 до 65 лет, еще 10,1% — от 66 до 79 лет. Кроме того, 6,8% граждан — старше 80 лет, еще 8,5% — дети», — отмечается в материале.

Все зараженные и те, кто с ними близко контактировал, находятся под медицинским наблюдением.

В Москве на текущий момент зафиксировано 234 725 случаев инфицирования Covid-19 за весь период пандемии.

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Текстовая трансляция

21 ИЮЛЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За последние сутки в России зафиксировали 5 842 заболевших коронавирусной инфекцией. В Московской области выявили 149 случев заражения. В Москве - 602 случаев.

- В Минобороны сообщили о готовности первой отечественной вакцины от Covid‑19. Добровольцы, на которых она проверялась, получили иммунитет от коронавируса и уже выписаны домой.

- В Москве за прошедшие сутки умерли 17 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии жертвами Covid-19 стали 4331 человек.