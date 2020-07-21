РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 21 июл. Самовольную откачку ливневых вод со строящегося ЖК «Белые Росы» в лес подмосковных Котельников прекратили, сообщил «РИАМО в Люберцах» сотрудник пресс-службы администрации Котельников.

Строительство объекта ЖК «Белые Росы» еще не завершено, однако есть подземный паркинг, который был затоплен во время дождей ливневыми водами. Конкурсный управляющий самовольно установил дренажные насосы и воду из паркинга начал откачивать в лес.

«Сотрудники администрации немедленно выехали на место - все это происходило в пятницу (17 июля - ред.). В результате данные действия были прекращены. Был составлен акт, материалы переданы в ГАТН, ситуация на контроле», - сказал сотрудник.

Он добавил, что глава городского округа Котельники Сергей Жигалкин 20 июля лично выехал на место для того, чтобы убедиться в том, что сброс прекращен. В лесу сухо.