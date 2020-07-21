РИАМО - 21 июл. В Московской области умерли шесть человек с подтвержденными пневмонией и коронавирусной инфекцией за прошедшие сутки, за весь период эпидемии скончались более тысячи пациентов, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

«Всего скончались 1067 человек. Выздоровели и выписались 43 919 человек», — отмечается в материале.

За прошедшие сутки в Подмосковье выздоровели 334 человека.

Также за сутки выявили 149 случаев Covid-19. За весь период в Московской области зафиксировано 62 045 случаев инфицирования.

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Текстовая трансляция

21 ИЮЛЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За последние сутки в России зафиксировали 5 842 заболевших коронавирусной инфекцией. В Московской области выявили 149 случев заражения. В Москве - 602 случаев.

- В Минобороны сообщили о готовности первой отечественной вакцины от Covid‑19. Добровольцы, на которых она проверялась, получили иммунитет от коронавируса и уже выписаны домой.

- В Москве за прошедшие сутки умерли 17 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии жертвами Covid-19 стали 4331 человек.