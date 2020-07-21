РИАМО - 21 июл. В Московской области за прошедшие сутки выявили 149 случаев коронавирусной инфекции, общее число случаев инфицирования в регионе превысило 62 тысячи, сообщает областной оперштаб по ситуации с Covid-19.

«Всего на данный момент в Московской области выявлено 62 045 случаев заболевания коронавирусной инфекцией», — отмечается в материале.

В регионе за сутки выздоровели 334 пациента с коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии врачи Подмосковья вылечили 43 919 человек.

В Московской области работает горячая линия по вопросам коронавируса: 8 (800) 550-50-30 и тематический сайт covid.mz.mosreg.ru.

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Текстовая трансляция

21 ИЮЛЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За последние сутки в России зафиксировали 5 842 заболевших коронавирусной инфекцией. В Московской области выявили 149 случев заражения. В Москве - 602 случаев.

- В Минобороны сообщили о готовности первой отечественной вакцины от Covid‑19. Добровольцы, на которых она проверялась, получили иммунитет от коронавируса и уже выписаны домой.

- В Москве за прошедшие сутки умерли 17 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии жертвами Covid-19 стали 4331 человек.