РИАМО - 21 июл. На юго-востоке Москвы завершается строительства многоэтажного жилого дома по программе реновации на Волгоградском проспекте, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.

В настоящее время на объекте завершили основные строительно-монтажные работы. Ведется отделка квартир и монтаж внутренних инженерных систем.

«Всего на этой неделе специалисты комитета запланировали проверки 15 домов по реновации, на которых эксперты проведут 156 различных испытаний», – отметил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

Он добавил, что такой подход позволяет предупреждать и своевременно устранять выявленные дефекты, а также обеспечивает качество и безопасность сдаваемых новостроек.