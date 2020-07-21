РИАМО - 21 июл. В Московской области около 32 тысяч жителей получили экстренную социальную помощь с начала текущего года, помощь выдается в случае возникновения трудной жизненной или кризисной ситуации, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Подмосковья.

«С начала 2020 года 31 971 житель Подмосковья получил экстренную социальную помощь. Общая сумма выплат составила более 200 миллионов рублей», — сказала министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

Обратиться за экстренной социальной помощью можно при трудной жизненной ситуации: инвалидности, неспособности к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом, болезни, безнадзорности, малообеспеченности, а также в случае безработицы. Кроме того, обратиться за помощью можно при наступлении кризисной ситуации, в том числе в случае повреждения жилого помещения, имущества в результате воздействия стихийных бедствий, техногенных аварий, пожаров, взрывов бытового газа.

Получить поддержку можно один раз в год.

При начислении выплаты учитываются сведения о доходах.

В случае трудной жизненной ситуации размер выплаты на каждого члена семьи составит – семь тысяч рублей, а для одиноко проживающих – 10 тысяч рублей, уточнила Фаевская.

«В случае повреждения (утраты) жилого помещения, имущества в результате стихийных бедствий размер выплат составляет до 30 тысяч рублей на каждого члена семьи, до 50 тысяч рублей – одиноко проживающему гражданину», — заключила министр.