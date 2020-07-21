РИАМО - 21 июл. Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин представит возможности молочной индустрии региона на конференции «Новые ниши и возможности на молочном рынке: шансы, которые дает кризис», говорится в сообщении пресс-службы Минсельхозпрода региона.

Конференция состоится во вторник. Организатор мероприятия — информационно-аналитическое агентство Milknews.

«Аналитики представят данные по рынку в разрезе категорий, дадут советы, как выжить предприятию в кризисные времена, какие ниши выбрать для развития и какие возможности открывает перед инвесторами новая реальность пандемии», - говорится в сообщении.

Актуальные вопросы молочной отрасли обсудят эксперты Союзмолоко, Streda Consulting, Сбербанка России и представители крупнейших компаний молочной отрасли.