РИАМО - 21 июл. В медицинские организации Московской области поступило 42 аппарата для ультразвуковых исследований, они введены в работу, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.

За последние два месяца в 24 медорганизации региона поставили новые аппараты УЗИ.

«Мы продолжаем закупать современное медицинское оборудования для наших больниц и поликлиник, в том числе диагностическое. Именно точная диагностика позволяет правильно поставить диагноз и назначить лечение пациенту», — сказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

Поступившее оборудование благодаря своим техническим характеристикам позволяет специалистам проводить диагностику на высоком уровне не только в кабинете УЗИ, но и за его пределами.