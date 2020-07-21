РИАМО - 21 июл. В Подмосковье и Москве на вторник объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за грозы, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» – это второй уровень погодной опасности, который означает потенциально опасную погоду.

В Москве и Подмосковье предупреждение из-за грозы действует до 00:00 22 июля.

Такой же уровень погодной опасности объявили почти на всей территории Центрального федерального округа, кроме Тульской, Калужской, Тверской, Владимирской и Ивановской областей.

В Московском регионе днем во вторник ожидается облачная погода с прояснениями, дождь и гроза. Температура воздуха составит 20-22 градуса тепла. При грозе порывы северо-западного и западного ветра могут достигать 15 метров в секунду. Ночью температура опустится до плюс 13-15 градусов.

«Малиновые» дни: прогноз погоды на вторую половину лета 2020 в Московском регионе>>