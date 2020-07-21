РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 июл. В подмосковных Люберцах культурный центр «Октябрьский» во вторник проведет онлайн-обзор книг, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Во вторник культурный центр «Октябрьский» приглашает люберчан на онлайн-мероприятия. В 12:00 начнется обзор книг «У истоков Святой Руси»», - говорится в сообщении.

В 14:00 стартует лекция о русских народных песнях «Русский фольклор». В 18:00 прозвучат песни в исполнении театра мюзикла «Успех».

«Присоединяйтесь к мероприятиям в Instagram и проведите время интересно и с пользой!» - заключается в материале.