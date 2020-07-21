РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 июл. Спортсмены подмосковных Котельников готовятся к соревнованиям и проводят конные пробеги, говорится в сообщении пресс-службы администрации Котельников.

«В Котельниках проходят тренировки спортсменов МАУ СШОР «Белка» группы дистанционных конных пробегов. Занятия проходят в лесопарковой зоне, ведь на соревнованиях юным всадникам предстоит преодолеть дистанцию 120 километров по пересеченной местности», - говорится в сообщении.

Спортивный сезон начался, и впереди у конников борьба за победы в чемпионатах и первенствах.