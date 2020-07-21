РИАМО - 21 июл. В акватории Бутаковского залива реки Грачевка в городском округе Химки повторно обнаружили радужное пятно, его площадь - около 300 квадратных метров, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

Специалисты установили поступление загрязняющих веществ в реку из ручья Встречный, открытое русло которого прослеживается от вышеуказанного выпускного коллектора ливневой канализации.

«По предварительной информации было установлено, что источником загрязнения стал коллектор ливневой канализации, расположенный в районе дома 5 по улице Горшина города Химки, который обслуживается МУП «Химводосток». Установлены заградительные боны», - говорится в сообщении.

В настоящий момент работы по очистке завершены. Качество воды в пробах соответствует норме, производится ежедневный мониторинг залива. Пятно обработали сорбентом.