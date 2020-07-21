РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 июл. Новая детская площадка и благоустроенная территория появятся в одном из дворов на Октябрьском проспекте Люберец к сентябрю, сообщил глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий.

Ружицкий проверил, как идут работы по благоустройству двора на Октябрьском проспекте у дома 364.

«В планах этого года было обустроить 68 дворов, но пандемия внесла свои коррективы. К сожалению, в этом году обустроим только 34. В этом дворе работы идут полным ходом, все в графике, через пару недель здесь все сделают, все для детишек», - сказал глава.

Он отметил, что работы, связанные с благоустройством двора, планируют завершить к сентябрю, с жителями благоустройство было согласовано.