РИАМО - 21 июл. Московская область попала в топ-5 рейтинга качества жизни в российских регионах по результатам исследования агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР), сообщает РБК.

Эксперты выбрали для оценки десять различных критериев, включая оборот розничной торговли на душу населения, доступность жилья, уровень занятости и другие. Также учитывались климатические условия.

«Лидерами рейтинга стали Санкт-Петербург (7,00 баллов), Москва (6,10 балла), Белгородская область (5,64 балла), Московская область (5,61 балла), Воронежская область (5,31 балла)», — говорится в материале.

По данным специалистов, Подмосковье обеспечило себе высокое место в рейтинге по причине глубокой интеграции со столицей.

Среди регионов-аутсайдеров оказались высокодотационные и малонаселенные территории Дальнего Востока и Восточной Сибири, а также две республики Северного Кавказа.