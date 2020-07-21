РИАМО - 21 июл. В столице за прошедшие сутки выявили 602 случая заражения коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии зафиксировали 234 725 случаев инфицирования, сообщает оперштаб по ситуации с коронавирусом в Москве.

В столице за прошедшие сутки умерли 17 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирусную инфекцию. Общее число летальных случаев в городе достигло 4331.

За сутки в Москве выздоровели 853 пациента, за весь период пандемии врачи мегаполиса вылечили 171 771 человека.

По России за сутки зафиксировали 5842 случая заражения Covid-19. Умерло 153 человека, выздоровело 8782 пациента.

На текущий момент в РФ выявили 783 328 случаев коронавируса. Зафиксировано 12 580 смертей. После лечения выздоровели 562 384 человека.

Москвичи могут записаться на тест на коронавирус методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с помощью приложения «Моя Москва», на платформах «ЕМИАС.ИНФО» и «Госуслуги Москвы». Бесплатные исследования проводятся на базе 207 городских поликлиник.

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Текстовая трансляция

21 ИЮЛЯ

- За последние сутки в России зафиксировали 5 842 заболевших коронавирусной инфекцией. В Московской области выявили 149 случев заражения. В Москве - 602 случаев.

- В Минобороны сообщили о готовности первой отечественной вакцины от Covid‑19. Добровольцы, на которых она проверялась, получили иммунитет от коронавируса и уже выписаны домой.

- В Москве за прошедшие сутки умерли 17 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии жертвами Covid-19 стали 4331 человек.