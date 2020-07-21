РИАМО - 21 июл. В центре по воспроизводству редких видов животных московского зоопарка под Волоколамском родились северные олени, у малышей «детская» рыжая шерстка, они держатся рядом со своими мамами и прячутся в деревянный домик при малейшем шуме, говорится в сообщении пресс-службы столичного зоосада.

«Детеныши родились еще в мае, среди них четыре самца и одна самочка. Пока они питаются материнским молоком, но, повторяя за взрослыми, пробуют все то, что растет в вольере: траву, листья, ветки кустов», - говорится в сообщении.

В центре живет две группы северных лесных оленей, всего вместе с детенышами – 20 животных.

В России северные олени обитают в тайге - от Карелии до Охотского побережья. Большая часть живет в тундре.