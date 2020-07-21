РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 21 июл. Три школьника из подмосковного Дзержинского стали стобалльниками на ЕГЭ, сообщила в своем Instagram-аккаунте глава городского округа Людмила Иванова.

«Три школьника из Дзержинского получили максимальные 100 баллов за госэкзамен. Результат. Получить 100 баллов по литературе удалось Виктории Коган – ученице лицея №6 «Парус», - написала Иванова.

Она добавила, что 100 баллов по русскому языку получила выпускница гимназии №4 Вероника Лищук. Также максимальный результат за ЕГЭ по русскому языку у выпускницы гимназии №5 Елизаветы Артановой.

По поручению губернатора региона Андрея Воробьева каждому учителю, чей ученик получил 100 баллов, в Подмосковье выплачивают премию в размере 100 тысяч рублей.