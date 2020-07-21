РИАМО - 21 июл. Электронную медицинскую карту, которая стала доступна москвичам через мобильное приложение «ЕМИАС.ИНФО» с 26 июня, оформили 113 тысяч раз, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Доступ к электронной медкарте со смартфона — это удобно. Можно записаться на прием к врачу, ознакомиться с результатами исследований или данными прививочной карты ребенка. Для этого теперь достаточно просто открыть приложение и получить необходимую информацию в любом месте и в любое время», — сказала вице-мэр.

Медицинские документы из приложения можно скачать и отправить через электронную почту или мессенджеры. Кроме того, с помощью него можно следить за ключевыми показателями здоровья.

Для пользователей, которые привыкли вести дневники здоровья в таких приложениях, как Apple Health и Google Fit, предусмотрена возможность автоматической загрузки данных в электронную медицинскую карту.

Через приложение горожане могут записаться к врачу, на лабораторные исследования, просматривать записи к специалистам и выписанные рецепты, а также отменять и переносить записи в случае необходимости.