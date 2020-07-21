РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 21 июл. В подмосковном Красногорске 30 голов забили соперникам участники футбольного турнира среди любителей в ходе четырех матчей, сообщается в группе управления по физкультуре и спорту администрации горокруга в соцсети «ВКонтакте».

«14 июля стартовал чемпионат городского округа Красногорск по футболу (в формате 11 на 11) среди любителей. За прошедшую неделю состоялось четыре матча, в которых было забито 30 голов, произошло 65 опасных моментов, а на стадионах прозвучало более 70 возгласов от побед и поражений», - говорится в сообщении.

Лидеры турнирной таблицы на данный момент – команды «С.Л.О.Н» и «Боевое братство». Следующая игра Высшей лиги состоится между ЛФК «Архангельское» и «Легион» во вторник в 21:00 на стадионе «Зоркий».