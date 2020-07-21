РИАМО - 21 июл. Музыкальный клип российской группы Little Big на песню «Uno» стал самым просматриваемым на официальном YouTube-канале музыкального конкурса «Евровидение», сообщает Газета.ru.

«Клип на песню «Uno» набрал более 134 миллионов просмотров и теперь является самым просматриваемым видео на официальном YouTube-канале Евровидения», — говорится в сообщении на странице группы в Instagram.

Отечественная группа Little Big на «Евровидении» в 2020 году должна была представлять Россию.

Проведение конкурса в Роттердаме отменили из-за пандемии коронавирусной инфекции.