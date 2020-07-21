РИАМО (МЫТИЩИ) - 21 июл. В городском округе Мытищи 31 июля проверят систему оповещения населения с включением электросирен и перехватом теле- и радиовещания для передачи специальных сообщений, сообщается в Instagram-аккаунте администрации горокруга.

«31 июля с 11:00 до 13:00 будет проведена техническая проверка местной системы оповещения населения городского округа Мытищи. В ходе проверки будет произведено включение электросирен и перехват теле- и радиовещания для передачи специальных сообщений», - говорится в сообщении.

Администрация городского округа Мытищи просит жителей соблюдать спокойствие и общественный порядок.