РИАМО - 21 июл. В Московской области завершилось расследование уголовного дела в отношении мужчины, обвиняемого в совершении серии разбойных нападений и в убийстве женщины, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Московской области.

Следствие установило, что с июня 2014 года по ноябрь 2016 года обвиняемый совершил 15 разбойных нападений на жителей Москвы и Московской области.

«14 февраля 2016 года в ходе совершения разбоя наступила смерть одной из потерпевших от комбинированного отравления лекарственным веществом с выраженным психотропным действием и этиловым спиртом», - говорится в сообщении.

Злоумышленник подрабатывал частным извозом на личном автомобиле. Мужчина предлагал своим пассажирам спиртные напитки, в которые предварительно подмешивал лекарственное средство, вводящее их в одурманивающее состояние.

После чего обвиняемый похищал у потерпевших личные вещи, ювелирные украшения, деньги и оставлял людей в бессознательном состоянии на территории Москвы либо Богородского городского округа Московской области.

Часть похищенных вещей мужчина оставлял у себя, другие продавал.