РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 21 июл. Глава подмосковного Красногорска Эльмира Хаймурзина поблагодарила участников субботника по уборке строительного мусора возле ЖК «Лесобережный», сообщила Хаймурзина в своем Instagram-аккаунте.

«Вот что значит #вместе. Неделю назад ко мне обратилась жительница микрорайона Опалиха О3 Наталья Аксенова по поводу строительного мусора по дороге на «Лесобережный». Не дожидаясь окончания расследования, соседи объединились и при поддержке администрации округа приступили к ликвидации свалки», - написала Хаймурзина.

Она отметила, что 18 июля участники субботника собрали и вывезли три контейнера. Один контейнер оплатили жители, два других вместе с техникой предоставили подрядчики. На этой неделе будут вывезены остатки.

«Благодарю всех, кто подключился к этому большому и важному делу. И здорово, что субботники в разных районах округа уже стали доброй традицией. Когда каждый начнет так же ответственно относиться к чистоте и порядку там, где живет, наше любимое Подмосковье будет всегда чистым и красивым», - заключила глава муниципалитета.