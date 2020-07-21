РИАМО - 21 июл. В Московской области за прошедшие сутки после лечения от коронавирусной инфекции выздоровели 344 пациента, за весь период пандемии врачи региона вылечили почти 44 тысячи человек, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

«В Московской области еще 334 человека завершили лечение от коронавируса. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию. Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 43 919 заболевших», — отмечается в материале.

Согласно последним данным, в Подмосковье за весь период эпидемии зафиксировано 61 896 случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее число летальных исходов составляет 1061.

Для профилактики Covid-19 в общественных местах региона и в транспорте необходимо носить маски.

Ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в Московской области стабилизировалась. Уже открыты парки, скверы, рестораны, кафе и дома отдыха.

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Текстовая трансляция

21 ИЮЛЯ

- За последние сутки в России зафиксировали 5 842 заболевших коронавирусной инфекцией. В Московской области выявили 149 случев заражения. В Москве - 602 случаев.

- В Минобороны сообщили о готовности первой отечественной вакцины от Covid‑19. Добровольцы, на которых она проверялась, получили иммунитет от коронавируса и уже выписаны домой.

- В Москве за прошедшие сутки умерли 17 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии жертвами Covid-19 стали 4331 человек.