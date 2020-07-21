РИАМО (МЫТИЩИ) - 21 июл. Жители городского округа Мытищи смогут бесплатно сдать крупногабаритный мусор в рамках проекта «Мегабак», который стартует с 1 августа, сообщил глава муниципалитета Виктор Азаров.

20 июня губернатор Подмосковья Андрей Воробьев провел еженедельное совещание в режиме ВКС с членами правительства Московской области и главами муниципалитетов.

«1 августа в Подмосковье стартует пилотный проект «Мегабак». Мытищи вошли в этот проект. У нас будет организована площадка, куда мытищинцы бесплатно смогут сдать крупногабаритный мусор. Обязательно проведем масштабную информационную кампанию для жителей, поскольку тема КГМ очень актуальна, особенно в летний период, когда проводятся ремонтные работы в квартирах», - написал Азаров в своем Instagram-аккаунте.

Он добавил, что еще одной основной темой ВКС была безопасность летнего отдыха детей. Сейчас многие ребята отправились в подмосковные детские лагеря. По словам Азарова, контролю качества питания, организации мер безопасности и комфортного отдыха детей всегда уделяется пристальное внимание.

«В завершение совещания были представлены итоги рейтинга-50 за первое полугодие 2020 года. Мытищи на 20-м месте, это «зеленая зона». Хорошо, но можем лучше. Потенциал есть, будем стремиться», - отметил глава.

Азаров добавил, что губернатор также подвел итоги работы по ликвидации подтоплений и поблагодарил службы, работавшие в экстремальных условиях. По поручению губернатора в течение месяца будет подготовлен перечень проблемных мест с предложениями, как не допустить новых подтоплений в будущем.