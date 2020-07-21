РИАМО - 21 июл. Арбитражный суд города Москвы признал законным решение Московского областного УФАС России о внесении сведений в отношении ООО «ДИАС» в реестр недобросовестных поставщиков, говорится в сообщении пресс-службы антимонопольного ведомства.

Ранее в управление обратилась Детская музыкальная школа. Согласно жалобе, компания отказалась исполнять контракт на техническое обслуживание и текущий ремонт зданий и помещений.

«По результатам рассмотрения обращения, управление признало действия общества не соответствующими закону, сведения в отношении ООО «ДИАС» подлежащими включению в реестр недобросовестных поставщиков», - говорится в сообщении.

Не согласившись с указанным решением, общество обратилось в суд. Компании отказали в удовлетворении требований и подтвердили законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России.