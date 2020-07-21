РИАМО - 21 июл. Арбитражный суд Московского округа признал законным решение Московского областного управления ФАС об отказе включения ООО «Национальная служба взыскания» в реестр недобросовестных поставщиков, говорится в сообщении пресс-службы антимонопольного ведомства.

В ведомство ранее обратился Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов с просьбой внести фирму в реестр недобросовестных поставщиков из-за уклонения от заключения контракта на оказание услуг по взысканию задолженности по взносам на капремонт общего имущества в многоквартирных домах.

«Фонд представил в управление документы и сведения, согласно которым ООО «Национальная служба взыскания» не подписало контракт в установленный срок», — отмечается в материале.

Однако ведомство установило, что компании не направляли проект контракта для подписания, а значит нет оснований для признания ООО «Национальная служба взыскания» уклонившимся от подписания.

Фонд не согласился с решением УФАС и обратился в суд, где признали решение ведомства законным и обоснованным.