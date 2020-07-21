РИАМО - 21 июл. С 1 августа в Центральном, Западном и Северо-Западном округах Москвы вступят в силу новые правила проезда грузовиков, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

После запуска нововведений правила грузового каркаса будут действовать на всей территории столицы в пределах Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД).

«Мы проанализировали, как ввод грузового каркаса повлиял на уровень шума и воздух. В жилых зонах стало тише, а воздух стал чище. Снижается концентрация вредных веществ в воздухе: оксида углерода в среднем в 1,5 раза и оксида азота в среднем в 1,6 раза», — отметили в пресс-службе Центра организации дорожного движения правительства Москвы. (ЦОДД).

Новые правила не влияют на обслуживание магазинов и работу служб доставки — большегрузному транспорту для этих целей разрешен въезд в районы жилой застройки. При этом, у водителей должны быть подтверждающие документы.

Грузовой каркас — список улиц, по которым разрешено движение грузовых автомобилей массой более 2,5 тонн. Проект позволяет исключить проезд большегрузного транспорта через жилые районы. Чтобы проехать туда, водителям грузовых автомобилей потребуются документы, подтверждающие, что въезд обоснован.

Правила грузового каркаса уже действуют в шести административных округах Москвы. В приложении «Яндекс.Навигатор» есть функция, позволяющая водителям строить маршруты по грузовому каркасу.