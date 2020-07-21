РИАМО - 21 июл. В Москве за прошедшие сутки выздоровели 853 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции, перед выпиской каждый прошел обследование, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 853 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 171 771» - сказала Ракова.

Вылечившиеся москвичи могут стать донорами плазмы или социальными волонтерами и помогать тем, кто лечится от инфекции на дому.

Донором плазмы может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусной инфекцией, не имеющий хронических заболеваний. Также у донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

Подробнее о возможности стать донором или волонтером можно узнать по телефону 8 (495) 870-45-16. Звонки принимаются с 09:00 до 19:00 каждый день.

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Текстовая трансляция

21 ИЮЛЯ

- За последние сутки в России зафиксировали 5 842 заболевших коронавирусной инфекцией. В Московской области выявили 149 случев заражения. В Москве - 602 случаев.

- В Минобороны сообщили о готовности первой отечественной вакцины от Covid‑19. Добровольцы, на которых она проверялась, получили иммунитет от коронавируса и уже выписаны домой.

- В Москве за прошедшие сутки умерли 17 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии жертвами Covid-19 стали 4331 человек.