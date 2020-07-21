РИАМО - 21 июл. Теперь жители столицы смогут записаться на тест на коронавирус методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с помощью приложения «Моя Москва», сообщается на официальном сайте мэра города.

Также запись доступна еще на двух платформах: «ЕМИАС.ИНФО» и «Госуслуги Москвы». Бесплатно сдать анализ могут как взрослые, так и дети на базе 207 городских поликлиник.

«Записаться и пройти исследования могут те, у кого есть московский полис ОМС. Пользователям будут доступны свободные записи на прием на ближайшие две недели», — говорится в сообщении.

Через приложение также можно записаться на бесплатное ИФА-тестирование на наличие антител к Covid-19.

Услуга доступна в разделе «Медицина». В диалоговом окне нужно кликнуть на кнопку «Начать», а потом — «Записаться к врачу» и выбрать услугу «Мазок на Covid-19 (ПЦР)».

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Текстовая трансляция

21 ИЮЛЯ

- За последние сутки в России зафиксировали 5 842 заболевших коронавирусной инфекцией. В Московской области выявили 149 случев заражения. В Москве - 602 случаев.

- В Минобороны сообщили о готовности первой отечественной вакцины от Covid‑19. Добровольцы, на которых она проверялась, получили иммунитет от коронавируса и уже выписаны домой.

- В Москве за прошедшие сутки умерли 17 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии жертвами Covid-19 стали 4331 человек.