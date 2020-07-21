РИАМО - 21 июл. Первый заместитель министра транспорта - глава Росавиации Александр Нерадько направил в правительство план восстановления международного авиасообщения, на первом этапе международные перелеты могут разрешить только из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Новосибирска и Владивостока, пишет во вторник газета «Известия».

«На втором этапе Роспотребнадзор будет отслеживать эпидемиологическую ситуацию и каждые две недели совместно с Росавиацией и МИДом направлять в правительство перечень стран, полеты в которые будут возможны из любого международного аэропорта страны», — отмечается в материале.

Предложение об ограничении числа аэропортов, которые смогут принимать международные рейсы, принадлежит Роспотребнадзору. Мера поможет минимизировать риск распространения Covid-19. Воздушные гавани выбирались по географическому принципу, в каждом макрорегионе будет действовать один крупный аэропорт.

В столице обслуживать международные рейсы будут три аэропорта, потому что иначе будут нарушены интересы авиакомпаний, которые базируются в разных аэропортах.

Дата возобновления международного авиасообщения до сих пор не определена.

Гендиректор Friendly Avia Support Александр Ланецкий считает, что от возобновления рейсов только из шести стран пострадают чартерные авиакомпании. Кроме того, авиакомпании, возможно, не захотят организовывать для пассажиров фидерные рейсы, на которых можно добраться до крупной аэрогавани.

«Фидерные рейсы зачастую бывают убыточными. Авиакомпании компенсируют их за счет стыковочных рейсов по востребованным международным направлениям. Например, «Аэрофлот» может в убыток везти пассажиров из Самары, чтобы покрыть этот рейс за счет последующего полета в Париж», — сказал Ланецкий.

Глава Infomost Борис Рыбак отметил, что Россия находится в числе стран, которые наиболее пострадали от пандемии Covid-19, поэтому соблюдение эпидемиологического режима должно быть одинаковым для всех аэропортов вне зависимости от того, принимает ли аэрогавань международные рейсы.

«Россия находится в числе стран, наиболее пострадавших от коронавируса. В этом смысле непонятно, чем прилет пассажира из Турции в Шереметьево отличается от прилета пассажира из Владивостока», — объяснил эксперт.

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Текстовая трансляция

21 ИЮЛЯ

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