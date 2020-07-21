РИАМО - 21 июл. В центрах государственных услуг столицы возобновилась акция «Москва — с заботой об истории», в рамках которой все желающие смогут передать в архив вещи и документы, связанные с Великой Отечественной войной, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Акция стартовала в апреле 2019 года, ее целью является сохранение памяти о героях войны.

«Сейчас возобновили прием материалов в рамках акции «Москва — с заботой об истории». Проект существует и развивается благодаря участникам, которые с радостью делятся частью своей истории с городом», — сказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

За год с начала акции собрали более 7,5 тысячи документов. С апреля 2019 года больше всего документов передали в районах Перово, Южное Бутово, Богородское и Метрогородок.

На основе всех вещей, переданных в Главархив, были организованы выставки и виртуальный музей.