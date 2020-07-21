РИАМО - 21 июл. Итоговая арендная плата за земельный участок площадью более 2,3 тысячи квадратных метров в Одинцовском округе в ходе торгов превысила стартовую цену в 10 раз, сообщил РИАМО представитель пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

С 13 по 17 июля в Подмосковье в торгах по аренде земельных участков приняли участие 12 человек. В электронных аукционах по аренде имущества приняли участие девять человек.

«Так, например, в Одинцовском округе на торгах по аренде земельного участка в электронной форме площадью 2 335 квадратных метров на лот претендовали пять участников, а итоговая годовая арендная плата за лот превысила стартовую в 10 раз», — сказал собеседник агентства.

Посмотреть все доступные на сегодняшний день для продажи и аренды объекты недвижимости и земельные участки можно на едином портале торгов Московской области https://torgi.mosreg.ru/#.