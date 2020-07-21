РИАМО - 21 июл. Жители Москвы оставили более 177 тысяч отзывов о работе единого диспетчерского центра, они были отправлены с помощью электронной почты, услуга стала доступна в апреле 2019 года, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

После разговора со специалистом единого диспетчерского центра пользователь получает на свою электронную почту письмо с просьбой оценить работу оператора. Ответить можно в любое удобное время. Раньше вопросы о качестве обслуживания задавали во время звонка.

«Благодаря постоянной работе над сервисом единого диспетчерского центра и качеством ответов специалистов количество положительно оцененных диалогов только в этом году выросло на шесть процентов и сейчас составляет около 80% от общего числа поставленных оценок. Обратная связь также дает возможность анализировать и улучшать работу системы», — отмечается в материале.

Все нововведения помогают сокращать время приема и обработки заявок, поступающих от горожан.

Служба оценки более чем за год отправила свыше 814 электронных писем и получила ответы на 21,6% писем. В 2018 году процент ответов составил 5,8%, когда опрос проводился по телефону. Это говорит о том, что москвичам удобнее оставлять отзывы с помощью почты.

В 2020 году для операторов была разработана интерактивная база знаний, которая сама определяет категорию или тип обращения, ищет совпадения и предлагает подходящий вариант.

Единый диспетчерский центр появился в мае 2016-го. За четыре года операторы обработали более 21,2 миллиона заявок, из них 2,2 миллиона в этом году.

Обратиться в единый диспетчерский центр можно по телефону +7 (495) 539-53-53 или с помощью приложения «Госуслуги Москвы».