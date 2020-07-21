РИАМО - 21 июл. Объем несырьевого неэнергетического экспорта столицы с января по май текущего года вырос на 43,5%, что составляет 12,81 миллиарда долларов, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Московские промышленные предприятия экспортируют свою продукцию в 151 страну, в основном это механическое оборудование, компьютеры и автотехника. Промышленный экспорт составил 11,4 миллиарда долларов, а агропромышленный — 1,41 миллиарда долларов.
Глава департамента инвестиционной и промышленной политики города Александр Прохоров добавил, что больше всего поставок совершили в Великобританию.
В целом, экспорт московских компаний за пять месяцев вырос на 8,3% по сравнению с январем-маем 2019 года.
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