РИАМО - 21 июл. Объем несырьевого неэнергетического экспорта столицы с января по май текущего года вырос на 43,5%, что составляет 12,81 миллиарда долларов, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Московские промышленные предприятия экспортируют свою продукцию в 151 страну, в основном это механическое оборудование, компьютеры и автотехника. Промышленный экспорт составил 11,4 миллиарда долларов, а агропромышленный — 1,41 миллиарда долларов.

«Активный рост показала химическая отрасль — 1,22 миллиарда долларов. На 2,28 миллиарда долларов продано за границу продукции машиностроения. Данный сектор занимает 20% от общего объема промышленного экспорта города», — отметил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Глава департамента инвестиционной и промышленной политики города Александр Прохоров добавил, что больше всего поставок совершили в Великобританию.

В целом, экспорт московских компаний за пять месяцев вырос на 8,3% по сравнению с январем-маем 2019 года.