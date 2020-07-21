РИАМО - 21 июл. В столице стартовало благоустройство территорий, который находятся рядом с тремя строящимися станциями Большой кольцевой линии — «Улица Новаторов», «Проспект Вернадского» и «Зюзино», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Всего будет благоустроено более 36 гектаров территории.
Кроме того, по его словам, специалисты проложат свыше 200 метров дополнительной ливневой канализации.
Также планируется высадить около 200 деревьев и 1150 кустарников, установить 80 лавочек и свыше 30 современных остановочных павильонов. Рядом с «Улицей Новаторов» появится зарядная станция для электромобилей.
Прогнозируемый пассажиропоток трех станций будет достигать более миллиона человек в сутки.
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