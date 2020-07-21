РИАМО - 21 июл. В столице стартовало благоустройство территорий, который находятся рядом с тремя строящимися станциями Большой кольцевой линии — «Улица Новаторов», «Проспект Вернадского» и «Зюзино», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Всего будет благоустроено более 36 гектаров территории.

«На прилегающей к станциям территории отремонтируют и заменят покрытие проезжей части. Будут организованы парковки. Тротуары частично замостят гранитной и бетонной плиткой, уложат асфальт», — сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Кроме того, по его словам, специалисты проложат свыше 200 метров дополнительной ливневой канализации.

Также планируется высадить около 200 деревьев и 1150 кустарников, установить 80 лавочек и свыше 30 современных остановочных павильонов. Рядом с «Улицей Новаторов» появится зарядная станция для электромобилей.

Прогнозируемый пассажиропоток трех станций будет достигать более миллиона человек в сутки.