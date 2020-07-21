РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 21 июл. Министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин и глава Домодедова Александр Двойных осмотрели общественные пространства города и проверили ход работ по благоустройству.

«Вместе с министром благоустройства Московской области Михаилом Хайкиным и депутатом Мособлдумы Олегом Жолобовым осмотрели городские пространства», - написал Двойных на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

На площади у ДК «Мир» подрядчик устраняет выявленные недостатки относительно качества укладки брусчатки, водосточной системы и ряда других.

Также был проверен ход работ по благоустройству набережной в парке «Елочки».

«Пруд очистили от мусора и ила. Ведутся работы по укреплению береговой линии, земляные работы. Завершают укладку габионов. Следующие этапы - устройство инженерных сетей, установка лодочной станции и парковой мебели», - отметил Двойных.