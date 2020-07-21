РИАМО - 21 июл. Первая отечественная вакцина против коронавирусной инфекции готова, все добровольцы, на которых ее испытывали, на момент выписки чувствовали себя нормально, сообщил первый заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов.

Добровольцы находились под постоянным пристальным контролем медиков, уточнил замминистра.

«Окончательные оценки результатов испытаний нашими специалистами и учеными Национального исследовательского центра уже сделаны. На момент выписки все без исключения добровольцы, получив иммунитет от коронавируса, чувствовали себя нормально», — сказал Цаликов в интервью aif.ru.

Он объяснил, что, когда началась пандемия коронавируса, военным специалистам была поставлена задача приступить к созданию вакцины. В создании участвовали 48-ой ЦНИИ войск РХБ-защиты министерства обороны, НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и госпиталь имени Бурденко.

Цаликов отметил, что участие военных специалистов в разработке вакцины — проверенная практика, так как вооруженные силы РФ имеют необходимый научный и клинический потенциал.

Ранее военные медики и вирусологи вместе с российскими научными организациями участвовали в разработке вакцин от Эболы и других опасных болезней.

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Текстовая трансляция

21 ИЮЛЯ

- За последние сутки в России зафиксировали 5 842 заболевших коронавирусной инфекцией. В Московской области выявили 149 случев заражения. В Москве - 602 случаев.

- В Минобороны сообщили о готовности первой отечественной вакцины от Covid‑19. Добровольцы, на которых она проверялась, получили иммунитет от коронавируса и уже выписаны домой.

- В Москве за прошедшие сутки умерли 17 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии жертвами Covid-19 стали 4331 человек.