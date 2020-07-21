РИАМО - 21 июл. За неделю в Подмосковье на торги выставили 63 объекта – было объявлено о проведении 23 электронных аукционов и 40 «молоточных» аукционов, сообщил РИАМО представитель пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

«Так, например, можно стать обладателем нежилого помещения площадью 100 квадратных метров в Домодедове, взять в аренду помещение под свободную деятельность в Мытищах или же приобрести земельный участок площадью 1 тысяча квадратных метров в Подольске», — сказал собеседник агентства.

За неделю с 13 по 17 июля состоялись 12 аукционов по аренде и продаже имущества и земельных участков.

Новые предложения выставляются на торги регулярно. Посмотреть доступные варианты можно на едином портале торгов Московской области https://torgi.mosreg.ru/#/.