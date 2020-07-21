РИАМО - 21 июл. С 8 по 20 июля в девяти муниципальных образованиях Московской области подтопило 659 дачных участков и 239 дачных домов, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«В связи с прохождением в период 8 по 20 июля грозового фронта, сопровождающегося ливневыми дождями, на территории Московской области поступили сообщения о подтоплении в девяти муниципальных образованиях», — говорится в сообщении.

За указанный период подтопило 659 дачных участков, 239 дачных домов и 29 частных жилых домов, два из которых смыло. Также произошел перелив 10 участков автомобильных дорог и одного моста. У четырех дорог водой повредило полотно.

По состоянию на 6 утра вторника, в одном муниципальном образовании остается на контроле перелив участка дороги, расположенного в Наро-Фоминиском городском округе в деревне Мальцево. Его протяженность — 45 метров, высота воды — 30 сантиметров.

За минувшие сутки к ликвидации последствий ЧС привлекалось 366 человек и 44 единицы техники, в том числе от МЧС России: три человека, одна единица техники.

С начала июля более двух месячных норм осадков выпало в некоторых округах Московской области.

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