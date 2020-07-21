РИАМО - 21 июл. В СНТ «Испытатель» городского округа Солнечногорск накануне произошло подтопление 12 дачных участков, воду оперативно откачали, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«За 20 июля произошло подтопление 12 дачных участков в городском округе Солнечногорский в СНТ «Испытатель», — говорится в сообщении.

При этом, от воды их освободили в этот же день.

В Можайском городском округе 20 июля в СНТ «Виктория» от воды освободились около 20 подтопленных дачных участков.

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