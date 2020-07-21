РИАМО - 21 июл. За неделю комитет по конкурентной политике Московской области опубликовал в единой информационной системе в сфере закупок 18 закупок, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ведомства.

«Среди них есть такие социально значимые, как: закупка на оказание социальных услуг в стационарной форме гражданам, страдающим психическими заболеваниями и нуждающимся в социальном обслуживании», — сказал собеседник агентства.

Кроме того, была размещена закупка на проведение капитального ремонта школы №15 в Одинцове.

Ранее в единой информационной системе в сфере закупок были опубликованы закупки на организацию питания в образовательных учреждениях в городских округах Мытищи, Истра, Красногорск, Шаховская.