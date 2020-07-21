РИАМО - 21 июл. Сотрудники полиции Коломенского округа задержали 30-летнего местного жителя, который организовал нарколабораторию и выращивал там коноплю, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«В бытовке на участке в селе Шеметово мужчина организовал лабораторию по выращиванию наркосодержащих растений. Для этого он оборудовал помещение специальным освещением, установил вентиляцию, кондиционер и обеспечил водоснабжение», — сказала начальник пресс-службы областного главка полиции Татьяна Петрова.

Она отметила, что при обыске у задержанного обнаружили и изъяли 90 кустов конопли и вещество растительного происхождения. Экспертиза показала, что вещество является марихуаной общей массой более 100 граммов.

Полицейские также нашли оборудование, три рулона пленки для вакуумной упаковки, пакет с пластиковыми клипсами, электронные весы, ножницы для резки растений и приспособление для измельчения. Кроме того, изъяты специальные минеральные и химические удобрения.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статьям 228 и 231 УК РФ, его заключили под стражу.